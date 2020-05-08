Суд ЕС резко ответил КС Германии, обвинил ЕЦБ в превышении полномочий

Суд ЕС заявил в пятницу, что только он вправе решать, нарушают ли органы Евросоюза правила блока.

Таким стал его ответ на решение Конституционного суда Германии, который на этой неделе отклонил решение об одобрении покупки облигаций ЕЦБ на триллион евро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Конституционный суд Германии постановил, что ЕЦБ превысил свой мандат при покупке облигаций и Бундесбанк должен выйти из этой схемы в течение трех месяцев, если ЕЦБ не сможет доказать ее необходимость.

Суд Европейского Союза дал в 2018 году зеленый свет схеме ЕЦБ, которая сохранила еврозону в целости после ее долгового кризиса, но которая, как утверждают критики, наполнила рынки дешевыми деньгами и поощряла чрезмерные расходы некоторых правительств.

"Для обеспечения одинакового применения законодательства ЕС только суд, который был создан для этой цели государствами-членами, имеет юрисдикцию выносить решение о том, что действие учреждения ЕС противоречит законодательству ЕС", - говорится в заявлении Суда ЕС.

Европейские судьи отмечают, что разногласия между национальными судами в подлинности таких актов ставят под угрозу единство правового поля ЕС и даже дадут некоторым странам ЕС преимущество перед другими.

Комиссар ЕС по экономическим и финансовым вопросам Паоло Джентилони отдельно заявил в пятницу, что он не считает, что решение немецкого суда повлияет на денежно-кредитную политику еврозоны, подчеркнув независимость ЕЦБ.