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Ватикан посилив боротьбу з корупцією при закупівлях

Понеділок, 1 червня 2020, 15:07

Папа Римський Франциск затвердив радикально нові правила закупівель і витрат у Ватикані, покликані скоротити витрати, забезпечити прозору конкуренцію і знизити ризик корупції при укладанні контрактів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Апостольський лист і 30 сторінок нових норм, опублікованих у понеділок, є кульмінацією чотирирічного процесу раціоналізації процедур витрачання коштів і боротьби з "кумівством" у Ватикані.

У своєму листі Папа Франциск заявив, що нові норми дозволять "значно знизити небезпеку корупції".

Нові правила передбачають досить детальні і прозорі процедури укладення контрактів на поставку товарів і послуг. Більшість контрактів Ватикану укладено з італійськими компаніями.

Документи, що просочилися у пресу під час понтифікату попередника Франциска, Папи Бенедикта, показали, що департамент Ватикану заплатив італійській будівельній компанії непомірну суму за будівництво вертепу на площі Святого Петра.

Джерела у Ватикані кажуть, що в минулому, наприклад, їм доводилося купувати офісне приладдя у фірми, яка використовувалася протягом багатьох років, хоча в інших місцях воно було доступне за меншу ціну.

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