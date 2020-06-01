Ватикан ужесточил борьбу с коррупцией при закупках

Папа Римский Франциск утвердил радикально новые правила закупок и расходов в Ватикане, призванные сократить расходы, обеспечить прозрачную конкуренцию и снизить риск коррупции при заключении контрактов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Апостольское письмо и 30 страниц новых норм, опубликованных в понедельник, является кульминацией четырехлетнего процесса рационализации процедур расходования средств и борьбы с "кумовством" в Ватикане.

В своем письме Папа Франциск заявил, что новые нормы позволят "значительно снизить опасность коррупции".

Новые правила предусматривают достаточно подробные и прозрачные процедуры заключения контрактов на поставку товаров и услуг. Большинство контрактов Ватикана заключены с итальянскими компаниями.

Документы, просочившиеся в прессу во время понтификата предшественника Франциска, Папы Бенедикта, показали, что департамент Ватикана заплатил итальянской строительной компании непомерную сумму за строительство вертепа на площади Святого Петра.

Источники в Ватикане говорят, что в прошлом, например, им приходилось покупать офисные принадлежности у фирмы, которая использовалась в течение многих лет, хотя в других местах товар был доступен за меньшую цену.