Швейцарія посилює покарання для учасників вуличних заворушень

Швейцарія запроваджує більш суворі заходи покарання для учасників заворушень і протестуючих, включаючи збільшення мінімального терміну тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За даними уряду, зміни були внесені, щоб відобразити "зміни соціальних цінностей", з новою системою, орієнтованої на учасників заворушень, які нападають на поліцію, пожежні команди і машини швидкої допомоги під час акцій протесту.

Влада запланувала збільшити штрафи за насильство і погрози проти влади в чотири рази.

Покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень збільшено з 6 місяців до 1 року тюремного ув'язнення. Переслідування по телефону тепер тягне за собою максимальне покарання до 1 року в тюрмі.

Злочини проти комерційної власності будуть каратися мінімум 6 місяцями ув'язнення.

Стефан Енглер з консервативної Швейцарської народної партії сказав, що зміни були необхідні, щоб показати поліції та іншим органам влади, що у них є державна підтримка.

Міністр юстиції Карін Келлер-Саттер виступила проти змін, заявивши, що нинішні покарання були достатніми "до тих пір, поки ви насправді їх застосовуєте".