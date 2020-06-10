Швейцария ужесточает наказание для участников уличных беспорядков

Швейцария вводит более строгие меры наказания для участников беспорядков и протестующих, включая увеличение минимального срока тюремного заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По данным правительства, изменения были внесены, чтобы отразить "изменения социальных ценностей", с новой системой, ориентированной на участников беспорядков, которые нападают на полицию, пожарные команды и машины скорой помощи во время акций протеста.

Власть запланировала увеличить штрафы за насилие и угрозы против власти в четыре раза.

Наказание за нанесение тяжких телесных повреждений увеличено с 6 месяцев до 1 года тюремного заключения. Преследование по телефону теперь влечет за собой максимальное наказание до 1 года в тюрьме.

Преступления против коммерческой собственности будут караться минимум 6 месяцами тюрьмы.

Стефан Энглер из консервативной Швейцарской народной партии сказал, что изменения были необходимы, чтобы показать полиции и другим органам власти, что у них есть государственная поддержка.

Министр юстиции Карин Келлер-Саттер выступила против изменений, заявив, что нынешние наказания были достаточными "до тех пор, пока вы на самом деле их применяете".