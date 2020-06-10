У фінській Лапландії швидке танення снігу призвело до масштабних повеней

У фінській Лапландії швидке танення снігового покриву на початку червня призвело до сильних повеней.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

В цьому році в Лапландії рекордні повені, особливо повноводними стали прикордонні річки Торніон-Mуоніойокі і Тенойокі.

Рекордний масштаб повеней пояснюється погодними умовами - в кінці травня температура повітря в Лапландії різко піднялася і перевищила 20 градусів, в той самий час товщина снігового покрову місцями сягала 70-80 см.

На кордоні Фінляндії та Швеції в селі Каресуванто затопило стометрову ділянку дороги. Центр дорожнього руху повідомив, що через затоплену ділянку станом на тепер можна проїхати тільки вантажними автомобілями.

Регіональний центр економічного розвитку (ELY-keskus) Лапландії прогнозує, що дорогою можна буде знову проїхати в середу або в четвер.

Минула зима в регіоні була найбільш сніжною за останні 60 років.