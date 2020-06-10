Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У суді щодо MH17 розкрили свідчення очевидця запуску ракети

Кулеба запевнив, що Берегівський район збільшують не на догоду Угорщині

Єврокомісія надала Україні 500 млн євро позики 

Французька компанія Danone припиняє скандальну рекламу з Пореченковим - посол






У фінській Лапландії швидке танення снігу призвело до масштабних повеней

Середа, 10 червня 2020, 17:22

У фінській Лапландії швидке танення снігового покриву на початку червня призвело до сильних повеней.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

В цьому році в Лапландії рекордні повені, особливо повноводними стали прикордонні річки Торніон-Mуоніойокі і Тенойокі. 

Рекордний масштаб повеней пояснюється погодними умовами - в кінці травня температура повітря в Лапландії різко піднялася і перевищила 20 градусів, в той самий час товщина снігового покрову місцями сягала 70-80 см.

На кордоні Фінляндії та Швеції в селі Каресуванто затопило стометрову ділянку дороги. Центр дорожнього руху повідомив, що через затоплену ділянку станом на тепер можна проїхати тільки вантажними автомобілями.

 
 

Регіональний центр економічного розвитку (ELY-keskus) Лапландії прогнозує, що дорогою можна буде знову проїхати в середу або в четвер.

Минула зима в регіоні була найбільш сніжною  за останні 60 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua