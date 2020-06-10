В финской Лапландии быстрое таяние снега привело к масштабным наводнениям

В финской Лапландии быстрое таяние снежного покрова в начале июня привело к сильным наводнениям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В этом году в Лапландии рекордные наводнения, особенно полноводными стали пограничные реки Торнион-Mуониойоки и Тенойоки.

Рекордный масштаб наводнений объясняется погодными условиями - в конце мая температура воздуха в Лапландии резко поднялась и превысила 20 градусов, в то же время толщина снежного покрова местами достигала 70-80 см.

На границе Финляндии и Швеции в селе Каресуванто затопило стометровый участок дороги. Центр дорожного движения сообщил, что через затопленный участок по состоянию на сейчас можно проехать только грузовыми автомобилями.

Региональный центр экономического развития (ELY-keskus) Лапландии прогнозирует, что по дороге можно будет снова проехать в среду или в четверг.

Прошлая зима в регионе была самой снежной за последние 60 лет.