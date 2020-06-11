У Словаччині невідомий вчинив напад у школі, є загиблі й поранені

У словацькому місті Врутки невідомий вчинив напад з ножем у місцевій школі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SME.

22-річний чоловік з міста Мартіна спочатку вдарив ножем двох дорослих і двох дітей, а потім поліція застрелила його.

За даними місцевих ЗМІ, нападник був колишнім учнем школи, який силою вдерся в школу близько 10 ранку.

"Один дорослий чоловік помер після його нападу", - сказав представник поліції Міхал Слівка. За попередніми даними, загиблий був заступником директора школи.

"Поліція застосувала до нападника засоби примусу - зброю, після чого той загинув", - повідомили в поліції. Нападник був застрелений приблизно в 200 метрах від школи.

Алена Крчова з оперативного центру швидкої медичної допомоги розповідає про п'ять постраждалих, у тому числі про дітей. За даними поліції, постраждали чотири людини - двоє дітей з порізами і двоє дорослих вже перебувають в лікарні Мартіна.

Повідомляється, що поліція вже взяла ситуацію під контроль.