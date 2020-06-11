В Словакии неизвестный совершил нападение в школе, есть погибшие и раненые

В словацком городе Врутки неизвестный совершил нападение с ножом в местной школе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

22-летний мужчина из города Мартина сначала ударил ножом двух взрослых и двух детей, а потом полиция застрелила его.

По данным местных СМИ, нападавший был бывшим учеником школы, который силой ворвался туда около 10 утра.

"Один взрослый мужчина умер после его нападения", - сказал представитель полиции Михал Сливки. По предварительным данным, погибший был заместителем директора школы.

"Полиция применила к нападавшему оружие, в результате тот погиб", - сообщили в полиции. Нападавший был застрелен примерно в 200 метрах от школы.

Алена Крчова из оперативного центра скорой медицинской помощи рассказывает о пяти пострадавших, в том числе о детях. По данным полиции, пострадали четыре человека - двое детей с порезами и двое взрослых уже находятся в больнице Мартина.

Сообщается, что полиция уже взяла ситуацию под контроль.