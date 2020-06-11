У Швеції зафіксували рекордне число нових випадків коронавірусу

Швеція оголосила про свій найвищий щоденний показник нових коронавірусних інфекцій у четвер -рекордні 1474 нові випадки захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними на четвер, загальна кількість заражень досягла 48 300, хоча агентство громадської охорони здоров'я заявило, що зростання числа смертей сповільнюється.

Зростання числа нових випадків захворювання "є прямим наслідком збільшення числа обстежень в регіонах і виявлення випадків захворювання з помірними симптомами", заявила керівник відділу мікробіології агентства Карін Тегмарк-Віселл.

"Це був повільний підйом, але тепер здається, що ефект від збільшення тестування стає очевидним" – сказала вона.

Зіткнувшись зі зростаючою критикою з боку опозиції з приводу повільного збільшення тестування, уряд минулого тижня пообіцяв виділити ще 5,9 мільярда крон ($639 мільйонів) на збільшення тестування і розширення відстеження контактів по всій країні.

Смертність у Швеції, викликана коронавірусною хворобою, поступово знизилася з пікових рівнів в середині квітня, коли помирали до 100 осіб в день; на початку червня семиденний середній показник досяг 37 в день.

Агентство повідомило про 19 нових смертей в четвер, загальна смертність зросла 4814 - у багато разів вище на душу населення, ніж у сусідніх північних країнах, але нижче, ніж у найбільш постраждалих частинах Європи, включаючи Іспанію, Британію та Італію.

Тестування досягло рекордних 49 200 минулого тижня, у порівнянні з 36 500 на попередньому тижні, повідомило агентство.

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