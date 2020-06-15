У Грузії не виключають перенесення парламентських виборів у разі другої хвилі епідемії

У правлячій партії Грузії не виключають, що парламентські вибори доведеться перенести на грудень у разі погіршення епідемічної ситуації.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия", про це оголосив виконавчий секретар "Грузинської мрії", колишній спікер парламенту Іраклій Кобахідзе.

За словами Іраклія Кобахідзе, у разі другої хвилі епідемії коронавірусу в країні парламентські вибори можуть перенести на грудень.

"Якщо станеться так, що буде друга хвиля, яка співпаде з періодом виборів, ймовірно, буде необхідно оголосити надзвичайний стан… Звісно, якщо так станеться у жовтні, то вибори не відбудуться і будуть перенесені на грудень", - зазначив він.

Парламентські вибори у Грузії мають відбутися 31 жовтня. Передвиборча кампанія офіційно розпочнеться наприкінці серпня, за 60 днів до виборів.

Згідно з Конституцією, у разі запровадження надзвичайного стану і скасування виборів у зазначену дату, вони мають відбутися не раніше ніж через 45 і не пізніше 60 днів після завершення надзвичайного стану.

Нагадаємо, надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу діяв у Грузії з 21 березня до 23 травня.

За останню добу в країні виявили 15 нових випадків коронавірусу. Це найбільший показник з початку червня. Від початку епідемії, у Грузії з близько 3,7 млн населення зареєстрували 879 підтверджених випадків коронавірусу та 14 смертей. Одужали вже 704 хворих.

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