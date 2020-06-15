В Грузии не исключают переноса парламентских выборов в случае второй волны эпидемии

В правящей партии Грузии не исключают, что парламентские выборы придется перенести на декабрь в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом объявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты", бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, в случае второй волны эпидемии коронавируса в стране парламентские выборы могут перенести на декабрь.

"Если случится так, что будет "вторая волна", которая совпадет с периодом выборов, вероятно, будет необходимо объявить чрезвычайное положение... Конечно, если так произойдет в октябре, то выборы не состоятся и будут перенесены на декабрь", - отметил он.

Парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября. Предвыборная кампания официально начнется в конце августа, за 60 дней до выборов.

Согласно Конституции, в случае введения чрезвычайного положения и отмены выборов в указанную дату они должны состояться не ранее чем через 45 и не позднее 60 дней после завершения чрезвычайного положения.

Напомним, чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса действовало в Грузии с 21 марта до 23 мая.

За последние сутки в стране обнаружили 15 новых случаев коронавируса. Это самый большой показатель с начала июня. С начала эпидемии в Грузии из около 3,7 млн населения зарегистрировали 879 подтвержденных случаев коронавируса и 14 смертей. Выздоровели уже 704 больных.

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