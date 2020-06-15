В Єврокомісії розкритикували президента Польщі за висловлювання про ЛГБТ

В Єврокомісії в понеділок розкритикували кампанію польської влади проти руху за права ЛГБТ під час президентської виборчої кампанії, заявивши, що неправильно нападати на меншини заради політичної вигоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Віцепрезидент Єврокомісії Вєра Юрова, що відповідає за цінності і прозорість, виступила з заявою через два дні після того, як президент Польщі Анджей Дуда назвав рух за права ЛГБТ більш небезпечним, ніж комунізм.

"Мені здається дуже сумним, що в сучасній Європі політики, що займають високі посади, вирішують націлитися на меншини заради потенційних політичних вигод", - заявила Юрова в Європарламенті, додавши, що це порушує гарантії ЄС про рівні права для всіх.

Права ЛГБТ стали ключовою темою передвиборчої кампанії напередодні президентських виборів у Польщі 28 червня. Дуда, чинний президент, якого підтримує консервативна правляча партія, поклявся захищати польські сім'ї від того, що він називає "ідеологією ЛГБТ", яка, за його словами, прагне увійти в школи і вплинути на дітей.

Дуда лідирує, але його головний суперник, мер Варшави Рафал Тшасковський, прихильник прав ЛГБТ, набирає очки в опитуваннях громадської думки. Очікується, що жоден з 10 кандидатів не набере 50% голосів 28 червня і що Дуда і Тшасковський зустрінуться один з одним у другому турі 12 липня.

Юрова, яка народилася в комуністичній Чехословаччині, сказала, що її "бентежить" порівняння руху за права ЛГБТ з комуністичною ідеологією.

"Я пам'ятаю комуністичну ідеологію як щось, що придушувало і переслідувало все і всіх, хто був іншим", - сказала вона.

Коментарі Дуди в суботу викликали гнів у Польщі і широко висвітлювалися за кордоном. У неділю він звинуватив іноземні ЗМІ, які повідомили про його виступ, в тому, що вони вирвали його слова з контексту і просувають "фейкові новини".

У понеділок у місті Люблін він сказав, що просто намагається захистити сім'ї і не допустити ЛГБТ -"ідеологію" в школи.