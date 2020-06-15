В Еврокомиссии раскритиковали президента Польши за высказывания о ЛГБТ

В Еврокомиссии в понедельник раскритиковали кампанию польских властей против движения за права ЛГБТ во время президентской избирательной кампании, заявив, что неправильно нападать на меньшинства ради политической выгоды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, отвечающая за ценности и прозрачность, выступила с заявлением через два дня после того, как президент Польши Анджей Дуда назвал движение за права ЛГБТ более опасным, чем коммунизм.

"Мне кажется очень грустным, что в современной Европе политики, занимающие высокие должности, решают нацелиться на меньшинства ради потенциальных политических выгод", - заявила Юрова в Европарламенте, добавив, что это нарушает гарантии ЕС о равных правах для всех.

Права ЛГБТ стали ключевой темой предвыборной кампании накануне президентских выборов в Польше 28 июня. Дуда, действующий президент, которого поддерживает консервативная правящая партия, поклялся защищать польские семьи от того, что он называет "идеологией ЛГБТ", которая, по его словам, стремится войти в школы и повлиять на детей.

Дуда лидирует, но его главный соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, сторонник прав ЛГБТ, набирает очки в опросах общественного мнения. Ожидается, что ни один из 10 кандидатов не наберет 50% голосов 28 июня и что Дуда и Тшасковский встретятся друг с другом во втором туре 12 июля.

Юрова, которая родилась в коммунистической Чехословакии, сказала, что ее "смущают" сравнения движения за права ЛГБТ с коммунистической идеологией.

"Я помню коммунистическую идеологию как нечто, что подавляло и преследовало все и всех, кто был другим", - сказала она.

Комментарии Дуды в субботу вызвали гнев в Польше и широко освещались за рубежом. В воскресенье он обвинил иностранные СМИ, которые сообщили о его выступлении, в том, что они вырвали его слова из контекста и продвигают "фейковые новости".

В понедельник в городе Люблин он сказал, что просто пытается защитить семьи и не допустить ЛГБТ - "идеологию" в школы.