Туреччина запровадила обов'язковий "масковий режим" через нові спалахи коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Туреччини зобов'язало жителів всіх 42 провінцій носити маски для обличчя в публічних місцях, оскільки кількість випадків захворювання на коронавірус різко зросла з моменту скасування обмежень.

Про це заявив глава МОЗ Фахреттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Ми не можемо боротися з вірусом без масок", - сказав Коджа, додавши, що в деяких регіонах кількість випадків зросла, але поширення можна контролювати, якщо люди будуть носити маски та слідувати правилам фізичного дистанціювання.

Число щоденних нових випадків нині майже вдвічі більше, ніж на початку червня, коли Туреччина дозволила відкрити кафе, ресторани, парки та інші громадські заклади і скасувала заборони на поїздки в 15 найбільш постраждалих від пандемії регіонів, включаючи Стамбул і столицю Анкару.

У понеділок Коджа заявив, що за останні 24 години від коронавірусу померли 18 осіб, в результаті чого загальне число загиблих по всій країні досягло 4825 осіб.

У той же період було зареєстровано 1592 нових випадків зараження, в результаті чого число підтверджених випадків зросло майже до 180 000.

За інформацією Hürriyet, уряд Туреччини розглядає можливі заходи, які можуть бути прийняті, якщо кількість випадків COVID-19 продовжить рости.

Якщо число щоденних інфекцій перевищить 2000, уряду, можливо, доведеться розглянути питання про введення локалізованої комендантської години для кожної провінції та повторного введення заборони на відвідування парків і місць для пікніків, а також штрафи для тих, хто не носить маски.

З 1 липня в Туреччині планують відкрити кінотеатри, театри та весільні зали, а години роботи ресторанів і кафе будуть розширені.