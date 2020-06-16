Турция ввела обязательный масочный режим из-за новых вспышек коронавируса

Министерство здравоохранения Турции обязало жителей всех 42 провинций носить маски для лица в публичных местах, так как количество случаев заболевания коронавирусом резко возросло с момента отмены ограничений.

Об этом заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Мы не можем бороться с вирусом без масок", - сказал Коджа, добавив, что в некоторых регионах количество случаев возросло, но распространение можно контролировать, если люди будут носить маски и следовать правилам физического дистанцирования.

Число ежедневных новых случаев сейчас почти вдвое больше, чем в начале июня, когда Турция разрешила открыть кафе, рестораны, парки и другие общественные заведения и отменила запрет на поездки в 15 наиболее пострадавших от пандемии регионов, включая Стамбул и столицу Анкару.

В понедельник Коджа заявил, что за последние 24 часа от коронавируса умерли 18 человек, в результате чего общее число погибших по всей стране достигло 4825 человек.

В тот же период было зарегистрировано 1592 новых случаев заражения, в результате чего число подтвержденных случаев возросло почти до 180 тысяч.

По информации Hürriyet, правительство Турции рассматривает возможные меры, которые могут быть приняты, если количество случаев COVID-19 продолжит расти.

Если число ежедневных случаев инфекции превысит 2000, правительству, возможно, придется рассмотреть вопрос о введении локализованного комендантского часа для каждой провинции и повторного введения запрета на посещение парков и мест для пикников, а также штрафы для тех, кто не носит маски.

С 1 июля в Турции планируют открыть кинотеатры, театры и свадебные залы, а часы работы ресторанов и кафе будут расширены.