Регіон у Хорватії оголосили зоною стихійного лиха через отруєння 50 млн бджіл

Влада хорватського регіону Меджимур'є на кордоні з Угорщиною оголосила стихійне лихо після виявлення отруєння понад 50 мільйонів бджіл.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Місцеві бджолярі 9 червня виявили мільйони мертвих бджіл, що лежали на землі в районі між містами Подтурн та Гардіновац біля кордону з Угорщиною. Ветеринарні інспектори та вчені-криміналісти вивчають, що спричинило загибель бджіл.

За даними місцевої влади, двадцять пасічників втратили близько 600 вуликів, що становить близько 50 мільйонів бджіл.

Як вважається, причиною цієї екологічної катастрофи є отруєння пестицидами, хоча офіційно це поки не підтверджено.

"Це, ймовірно, отруєння інсектицидами. Після аналізу стане відомо, чи це результат обприскування картоплі чи ріпаку", - сказала бджоляр Ана Пепелко на національному телебаченні.

Центр судових експертиз із Загреба зібрав зразки бджіл, меду та рослин з полів для встановлення точної причини загибелі за допомогою лабораторного аналізу.

Представники поліції Меджимур'є та регіональної служби округу відзначили, що вони нададуть "максимальну підтримку пасічникам, щоб якнайшвидше відшкодувати шкоду та захистити бджіл, що залишилися". Бджолярі отримають по 200 євро за кожен втрачений вулик.