Регион в Хорватии объявили зоной стихийного бедствия из-за отравления 50 млн пчел

Власти хорватского региона Меджимурье на границе с Венгрией объявили стихийное бедствие после обнаружения отравления более 50 млн пчел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Местные пчеловоды 9 июня обнаружили миллионы мертвых пчел, которые лежали на земле в районе между городами Подтурн и Гардиновац у границы с Венгрией. Ветеринарные инспекторы и ученые-криминалисты изучают, что привело к гибели пчел.

По данным местных властей, двадцать пасечников потеряли около 600 ульев, что составляет около 50 млн пчел.

Как считается, причиной этой экологической катастрофы является отравление пестицидами, хотя официально это пока не подтверждено.

"Это, вероятно, отравление инсектицидами. После анализа станет известно, это результат опрыскивание картофеля или рапса", - сказала пчеловод Ана Пепелко на национальном телевидении.

Центр судебных экспертиз из Загреба собрал образцы пчел, меда и растений на полях для установления точной причины гибели с помощью лабораторного анализа.

Представители полиции Меджимурье и региональной службы округа отметили, что они предоставят "максимальную поддержку пчеловодам, чтобы как можно быстрее возместить ущерб и защитить пчел, остались". Пчеловоды получат по 200 евро за каждый потерянный улей.