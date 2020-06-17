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КНДР відновить військові навчання на кордоні з Південною Кореєю

Середа, 17 червня 2020, 16:56

Північна Корея планує відновити військові навчання на кордоні з Південною Кореєю і відправити солдатів у райони, які раніше були об'єднаними майданчиками для промисловості і туризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Керівництво північнокорейської армії заявило, що планує відправити військових в промисловий парк в прикордонному місті Кесон, а також в гори Кумган на східному узбережжі.

За повідомленнями державних ЗМІ КНДР, планується відновити пости охорони у військовій буферній зоні між двома країнами.

Здійснюючи військові дії, Північна Корея порушить двосторонні угоди про заходи зміцнення довіри, підписані в 2018 році, які призвели до припинення стрільби на кордоні і знищення контрольних точок в демілітаризованій зоні.

Нагадаємо, 16 червня Північна Корея підірвала офісну будівлю зв'язку на північ від кордону між обома країнами.

КНДР незадоволена тим, що в кінці травня активісти з Південної Кореї відправили через кордон близько півмільйона листівок із засудженням дій Кім Чен Ина, і що Сеул цьому не перешкодив.

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КНДР
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