КНДР возобновит военные учения на границе с Южной Кореей

Северная Корея планирует возобновить военные учения на границе с Южной Кореей и отправить солдат в районы, которые ранее были объединенными площадками для промышленности и туризма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Руководство северокорейской армии заявило, что планирует отправить военных в промышленный парк в приграничном городе Кэсон, а также в горы Кумган на восточном побережье.

По сообщениям государственных СМИ КНДР, планируется восстановить посты охраны в военной буферной зоне между двумя странами.

Осуществляя военные действия, Северная Корея нарушит двусторонние соглашения о мерах укрепления доверия, подписанные в 2018 году, которые привели к прекращению стрельбы на границе и уничтожение точек в демилитаризованной зоне.

Напомним, 16 июня Северная Корея взорвала здание офиса связи к северу от границы между двумя странами.

КНДР недовольна тем, что в конце мая активисты из Южной Кореи отправили через границу около полумиллиона открыток с осуждением действий Ким Чен Ына, и Сеул этому не помешал.