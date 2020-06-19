Експрезидентка Хорватії показала середній палець політику, який виступив проти абортів

Колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович розмістила фотографію із середнім пальцем у відповідь на заяву ультраконсервативного політика про необхідність заборони абортів для жінок, які зазнали зґвалтування.

Такий жест вона зробила під час коментаря виданню Jutarnji List, повідомляє "Європейська правда".

"Я приєднуюся до жінок, які висловлюються проти тих, хто намагається завести нас в минуле. Тому, на знак підтримки, я піднімаю середній палець за нас, жінок і наші права, а також для чоловіків, які підтримують нас", - сказала Грабар-Кітарович і надіслала фотографію, на якій вона показує середній палець.

Так вона відреагувала на заяву лідера "Руху за Батьківщину" Мирослава Скоро, її суперника на торішніх президентських виборах, який заявив, що жінки, які завагітніли після зґвалтування, не повинні робити аборт.

"Життя має бути захищене до кінця. Не заборонами, ми не примітивне співтовариство, але є безліч механізмів, щоб допомогти кожній жінці і матері в цій ситуації. Якщо під час зґвалтування жінка завагітніє, вона повинна поговорити зі своєю сім'єю, щоб з'ясувати, що робити", - сказав Скоро в ході передвиборної дискусії перед парламентськими виборами 5 липня.

Хорватія є консервативною, переважно католицькою країною, і аборти є частиною політичної дискусії.

Жест Грабар-Кітарович викликав бурю схвалення в соцмережах, його підтримали багато відомих політиків і чиновників, такі як заступник мера міста Осієк Зана Гамос.