Экс-президент Хорватии показала средний палец политику, выступившему против абортов

Бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович разместила фотографию со средним пальцем в ответ на заявление ультраконсервативного политика о необходимости запрета абортов для женщин, подвергшихся изнасилованию.

Такой жест она сделала во время комментария изданию Jutarnji List, сообщает "Европейская правда".

"Я присоединяюсь к женщинам, которые высказываются против тех, кто пытается увести нас в прошлое. Поэтому, в знак поддержки, я поднимаю средний палец за нас, женщин и наши права, а также для мужчин, которые поддерживают нас", - сказала Грабар-Китарович и прислала фотографию, на которой она показывает ее средний палец.

Так она отреагировала на заявление лидера "Движения за Родину" Мирослава Скоро, ее соперника на прошлогодних президентских выборах, который заявил, что женщины, которые забеременели после изнасилования, не должны делать аборт.

"Жизнь должна быть защищена до конца. Не запретами, мы не примитивное сообщество, но есть множество механизмов, чтобы помочь каждой женщине и матери в этой ситуации. "Если во время изнасилования женщина забеременеет, она должна поговорить со своей семьей, чтобы выяснить, что делать", - сказал Скоро в ходе предвыборной дискуссии перед парламентскими выборами 5 июля.

Хорватия является консервативной, преимущественно католической страной, и аборты являются частью политической дискуссии.

Жест Грабар-Китарович вызвал буря одобрения в соцсетях, его поддержали многие известные политики и чиновники, такие как заместитель мэра города Осиек Зана Гамос.