У Хорватії затримали поліцейських за підозрою у насильстві над мігрантами

У Хорватії затримали двох поліцейських, підозрюваних у заподіянні шкоди мігрантам на тлі звинувачень з боку правозахисників про насильство і переслідування людей, які перетинають кордон з Боснії або Сербії при спробі дістатися до Західної Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Хорватська поліція в минулому неодноразово спростовувала звинувачення, висунуті мігрантами і правозахисними організаціями. Міністр внутрішніх справ Давор Божинович у п'ятницю наполіг на тому, щоб поліція реагувала на будь-які подібні випадки.

"Я не радий, що таке сталося ... вони в деякому роді заплямували почесну поліцейську роботу", - сказав Божинович.

Арешти в Хорватії відбулися після того, як два незалежних експерта, що працюють в підтримуваній ООН Раді з прав людини, в п'ятницю закликали Хорватію негайно розслідувати повідомлення про надмірне застосування сили, "включаючи акти, які прирівнюються до тортур і жорстокого поводження".

"Жертви, в тому числі діти, піддавалися фізичному насильству і приниженню просто через свій статус мігрантів",- заявили вони.

Фізичне насильство і принижуюче гідність поводження щодо мігрантів були зареєстровані більш ніж в 60% всіх зареєстрованих випадків примусового повернення з Хорватії в період з січня по травень 2020 року.

Жорстоке поводження з мігрантами включало в себе фізичне побиття, використання електрошокерів, примусові переправи через річку і роздягання, незважаючи на несприятливі погодні умови, обшуки без урахування статі і нанесення фарбою хрестів на голови мігрантам.

Раніше в цьому місяці правозахисна група Amnesty International також звинуватила хорватську поліцію в насильстві щодо мігрантів і розкритикувала ЄС за те, що він не реагує. Група в п'ятницю привітала затримання двох поліцейських як "значний крок вперед".