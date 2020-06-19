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В Хорватии задержали полицейских по подозрению в насилии над мигрантами

Пятница, 19 июня 2020, 18:34

В Хорватии задержали двух полицейских, подозреваемых в причинении вреда мигрантам на фоне обвинений со стороны правозащитников о насилии и преследовании людей, пересекающих границу с Боснии или Сербии при попытке добраться до Западной Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Хорватская полиция в прошлом неоднократно опровергала обвинения, выдвинутые мигрантами и правозащитными организациями. Министр внутренних дел Давор Божинович в пятницу настоял на том, чтобы полиция реагировала на любые подобные случаи.

"Я не рад, что такое произошло ... они в некотором роде запятнали почетную полицейскую работу", - сказал Божинович.

Аресты в Хорватии произошли после того, как два независимых эксперта, которые работают в поддерживаемой ООН Совету по правам человека, в пятницу призвали Хорватию немедленно расследовать сообщения о чрезмерном применении силы, "включая акты, которые приравниваются к пыткам и жестокому обращению".

"Жертвы, в том числе дети, подвергались физическому насилию и унижению просто за свой статус мигрантов",- заявили они.

Физическое насилие и унижающее достоинство обращение в отношении мигрантов были зарегистрированы более чем в 60% всех зарегистрированных случаев принудительного возвращения из Хорватии в период с января по май 2020 года.

Жестокое обращение с мигрантами включало в себя физическое избиение, использование электрошокеров, принудительные переправы через реку и раздевание, несмотря на неблагоприятные погодные условия, обыски без учета пола и нанесение краской крестов на главы мигрантам.

Ранее в этом месяце правозащитная группа Amnesty International также обвинила хорватскую полицию в насилии в отношении мигрантов и раскритиковала ЕС за то, что он не реагирует. Группа в пятницу поздравила задержания двух полицейских как "значительный шаг вперед".

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Хорватия мигранты
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