Хорватія посилює карантинні заходи для громадян сусідніх країн

Хорватія запровадила спеціальний режим для в'їзду мешканців Боснії і Герцеговини, Косова, Сербії та Північної Македонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Vecernji List.

Громадяни вказаних країн зобов'язані будуть пройти 14-денну самоізоляцію. Ця вимога не поширюється на тих, хто подорожує через ці країни транзитом.

Друге рішення стосується зміни у правилах користування громадським транспортом, згідно з якими водії та інші працівники та пасажири повинні користуватися медичними масками та дотримуватися загальних запобіжних заходів.

Рішення ухвалені у зв'язку зі зростанням кількості випадків коронавірусу в останні дні в країні та в регіоні.

За останні 24 години в Хорватії виявлено 22 випадків коронавірусу, за день до цього було 30 випадків. Більшість нових випадків у столиці Загребі - 11.

Міністр охорони здоров'я Вілі Берош заявив, що понад 92% нових пацієнтів із Covid-19 мають вік до 60 років, які не мають клінічних симптомів, що є непрямим показником того, що вірус мутував.

Загальна кількість випадків коронавірусу в Хорватії досягла 2388, померло 107 осіб. Наразі в країні 139 активних випадків. У лікарнях перебуває 18 людей.