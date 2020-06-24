Хорватия усиливает карантинные меры для граждан соседних стран

Хорватия ввела специальный режим для въезда жителей Боснии и Герцеговины, Косова, Сербии и Северной Македонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernji List.

Граждане указанных стран должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию. Это требование не распространяется на тех, кто путешествует через эти страны транзитом.

Второе решение касается изменения в правилах пользования общественным транспортом, согласно которым водители и другие работники и пассажиры должны пользоваться медицинскими масками и соблюдать общие меры предосторожности.

Решения приняты в связи с ростом количества случаев коронавируса в последние дни в стране и в регионе.

За последние 24 часа в Хорватии выявлено 22 случая коронавируса, за день до этого было 30 случаев. Большинство новых случаев - в столице Загребе (11).

Министр здравоохранения Вили Берош заявил, что более 92% новых пациентов с COVID-19 возрастом до 60 лет, не имеют клинических симптомов, что является косвенным показателем того, что вирус мутировал.

Общее количество случаев коронавируса в Хорватии достигло 2388, умерло 107 человек. Сейчас в стране 139 активных случаев. В больницах находится 18 человек.