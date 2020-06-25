Сигнал для Росії: Трамп і Дуда обговорили збільшення військової присутності США у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда в середу став першим іноземним лідером, який відвідав президента США Дональда Трампа з початку пандемії, і обидва лідери заявили, що з нетерпінням чекають підписання угоди про співпрацю в галузі оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Візит Дуди був спрямований на активізацію його передвиборчої кампанії – президентські вибори відбудуться в неділю. Польський лідер є одним з бажаних іноземних партнерів Трампа. Ці двоє зустрічалися один на один щонайменше п'ять разів.

Угода про співпрацю в галузі оборони передбачає більшу кількість американських військ у Польщі, зміцнюючи оборонне співробітництво між двома союзниками по НАТО і діючи в якості додаткової противаги російській агресії.

"Я думаю, що це посилає сильний сигнал Росії", - сказав Трамп на прес-конференції з Дудою в Рожевому саду Білого дому, де він критикував інші європейські країни за покупку російських енергоносіїв.

Дуда заявив, що для нього велика честь обговорити подальші кроки у відносинах в Білому домі. "Сьогодні ми вступаємо в інший етап, а саме є можливість подальшого збільшення американських військ в нашій країні", - сказав він.

Трамп зазначив, що може перекинути американські війська з Німеччини до Польщі. Як відомо, він хоче вивести тисячі американських військових з Німеччини, тому що, за його словами, Сполучені Штати несуть занадто великий фінансовий тягар через їх розміщення.

"Ми збираємося скоротити наші сили в Німеччині. Деякі з них повернуться додому, а деякі відправляться в інші місця, але Польща буде одним з цих інших місць", - сказав Трамп.

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