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У президентки Словаччини не виявили коронавірус

Четвер, 25 червня 2020, 09:15

Тести не підтвердили наявність коронавірусу в офісі президента Словаччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Pravda.

Співробітник, який міг бути зараженим через контакт з інфікованою людиною, отримав негативний результат тесту на коронавірус. Негативний результат тесту отримала і президентка Зузана Чапутова.

Однак прийняті превентивні заходи залишаються в силі, і президентська програма скасовується до отримання результатів повторного тестування найближчими днями, заявив прессекретар президента Мартін Стрижинець.

У середу президентка повинна була зустрітися з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом. Згідно з програмою, вони повинні були обговорити ситуацію у зв'язку з пандемією, європейський план відновлення і загальні пріоритети щодо захисту довкілля.

Однак після повідомлення про ймовірне зараження співробітника Чапутова пішла на самоізоляцію.

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Словаччина Коронавірус
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