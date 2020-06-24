Президентка Словаччини самоізолюється через контакт колеги з хворим на коронавірус

Президентка Словаччини Зузана Чапутова йде на самоізоляцію у зв'язку з тим, що один з її колег контактував з хворим на коронавірус.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на словацьке Noviny, про це повідомив її речник Мілан Стрижинець.

Зузана Чапутова терміново скасувала усі зустрічі та працюватиме з дому до п’ятниці, 26 червня.

"У зв’язку з тим, що один із працівників Адміністрації президента контактував із особою, у якої виявився позитивний тест на коронавірус, президент скасовує заплановані події та залишається на домашньому карантині до п’ятниці", - оголосив він.

Мілан Стрижинець додав, що Чапутова та зазначений працівник вже здали тест на коронавірус та очікують на результати.

Тимчасово самоізолюються усі працівники адміністрації, які були у колі контактних осіб.

Нагадаємо, протягом весни з аналогічних причин двічі йшла на самоізоляцію прем'єрка Фінляндії, а один раз - увесь уряд. Тоді підозри не підтвердилися.

Серед найвищих посадових осіб, коронавірусом хворіли прем'єр Британії Борис Джонсон та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян разом з родиною.