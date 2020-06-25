Навчання у школах Польщі відновиться з вересня

Польща має намір з вересня відновити навчання у школах, а з жовтня – в університетах.

Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Хочу підкреслити, що з початку вересня діти та молодь повертаються до школи. На початку жовтня студенти повертаються до ВНЗ. Це вірне рішення", - сказав Матеуш Моравецький.

За його словами, навіть якщо восени буде друга хвиля епідемії, то "у нас набагато більше досвіду, і ми не збираємося закривати економіку до такої міри, як досі".

"Будуть загострення, я закликаю дистанціюватися, дезінфікувати, мити руки частіше і носити маски", - сказав прем'єр.

Стаціонарне навчання в школах і ВНЗ Польщі було призупинене з 12 березня.

Як повідомлялося, Польща з 1 липня дозволить літакам виконувати рейси із заповненням усіх пасажирських місць.