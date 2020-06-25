Учеба в школах Польши возобновится с сентября

Польша намерена с сентября возобновить учебу в школах, а с октября - в университетах.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Хочу подчеркнуть, что с начала сентября дети и молодежь возвращаются в школу. В начале октября студенты возвращаются в вузы. Это верное решение", - сказал Матеуш Моравецкий.

По его словам, даже если осенью будет вторая волна эпидемии, то "у нас гораздо больше опыта, и мы не собираемся закрывать экономику до такой степени, как прежде".

"Будут обострения, я призываю дистанцироваться, дезинфицировать, мыть руки чаще и носить маски", - сказал премьер.

Стационарное обучение в школах и вузах Польши было приостановлено с 12 марта.

Как сообщалось, Польша с 1 июля позволит самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест.