У Варшаві автобус впав з мосту, є загиблі і поранені

У Варшаві в результаті падіння автобуса з мосту загинули щонайменше дві людини, двоє десятків постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польські ЗМІ.

Двосекційний автобус маршруту 186 впав з мосту Грота-Ровецького. В транспортному засобі їхали близько 30 осіб, повідомляють пожежники.

В результаті аварії автобус розламався навпіл. Його перша частина - разом з пасажирами - впала з висоти близько п'яти метрів.

На місце прямують надзвичайні служби. Вже прибула швидка допомога і вертоліт.

Канал TVN24 з посиланням на інформацію мерії повідомляє про одного загиблого. Інші ЗМІ наводять дані про щонайменше дві жертви. Також повідомляється про щонайменше 20 постраждалих. Попередньо мова йде про кількох людей у важкому стані.

#Wypadek autobusu na #S8 - strażnicy są na miejscu, zabezpieczają miejsce zdarzenia i lądowisko dla śmigłowca LPR. Pozostajemy do dyspozycji służb ratunkowych. pic.twitter.com/nKoz43biPM — Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) June 25, 2020

Причини аварії уточнюються. Найбільш імовірною називають знепритомнення водія, 20-річного чоловіка. Вже встановлено, що він був тверезим і не перевищив ліміту часу перебування за кермом. Водій вижив, але отримав травми.