Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Агентство ЄС рекомендувало перший препарат для лікування коронавірусу

Грузія на місяць відкладе відновлення регулярних авіарейсів - міністр

У Варшаві автобус впав з мосту, є загиблі і поранені

Суд ЄС відхилив апеляцію російського банку ВТБ щодо санкцій






У Варшаві автобус впав з мосту, є загиблі і поранені

Четвер, 25 червня 2020, 14:47

У Варшаві в результаті падіння автобуса з мосту загинули щонайменше дві людини, двоє десятків постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польські ЗМІ.

 

Двосекційний автобус маршруту 186 впав з мосту Грота-Ровецького. В транспортному засобі їхали близько 30 осіб, повідомляють пожежники.

В результаті аварії автобус розламався навпіл. Його перша частина - разом з пасажирами - впала з висоти близько п'яти метрів.

На місце прямують надзвичайні служби. Вже прибула швидка допомога і вертоліт.

 

Канал TVN24 з посиланням на інформацію мерії повідомляє про одного загиблого. Інші ЗМІ наводять дані про щонайменше дві жертви. Також повідомляється про щонайменше 20 постраждалих. Попередньо мова йде про кількох людей у важкому стані.

Причини аварії уточнюються. Найбільш імовірною називають знепритомнення водія, 20-річного чоловіка. Вже встановлено, що він був тверезим і не перевищив ліміту часу перебування за кермом. Водій вижив, але отримав травми. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua