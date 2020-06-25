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В Варшаве автобус упал с моста, есть погибшие и раненые

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В Варшаве автобус упал с моста, есть погибшие и раненые

Четверг, 25 июня 2020, 14:47

В Варшаве в результате падения автобуса с моста погибли минимум два человека, двое десятков пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ.

 

Двухсекционный автобус маршрута 186 упал с моста Грота-Ровецкого. В транспортном средстве ехали около 30 человек, сообщают пожарные.

В результате аварии автобус разломился пополам. Его первая часть - вместе с пассажирами - упала с высоты около пяти метров.

На место направляются чрезвычайные службы. Уже прибыла скорая помощь и вертолет.

 

Канал TVN24 со ссылкой на информацию мэрии сообщает об одном погибшем. Другие СМИ приводят данные о по меньшей мере двух жертвах. Также сообщается о по меньшей мере 20 пострадавших. Предварительно речь идет о нескольких людях в тяжелом состоянии.

Причины аварии уточняются. Наиболее вероятной причиной называют потерю сознания водителем, 20-летним мужчиной. Уже установлено, что он был трезв и не превысил лимита времени нахождения за рулем. Водитель выжил, но получил травмы.

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