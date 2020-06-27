В Ісландії проходять президентські вибори

Ісландія стала другою європейською країною, яка проводить вибори з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ісландці віддають свої голоси на президентських виборах в суботу, а діючий президент Гудні Йоханнессон, як очікується, виграє другий чотирирічний термін.

Дільниці відкрилися о 9.00 ранку за місцевим часом і повинні завершитися о 22.00, а перші прогнози очікуються незабаром після цього.

Ісландія - лише друга країна в Європі, яка проводить опитування громадської думки після спалаху пандемії коронавірусу, після того як минулого тижня в Сербії відбулися вибори. Країна, в якій проживає близько 365 000 осіб, не надто постраждала від кризи охорони здоров'я.

Досі в країні зафіксовано 10 смертей від коронавірусу, і в даний час в Ісландії 10 активних випадків захворювання.

Але пандемія сильно вдарила по залежній від туризму економіці, змусивши Центральний банк двічі знизити свою основну ставку, а уряд витратити близько 2 мільярдів доларів на фінансову допомогу постраждалим підприємствам і приватним особам, що залишилися без роботи.

Щоб знизити ризик зараження, виборців попросили триматися на виборчих дільницях на відстані двох метрів один від одного і забезпечили дезінфікуючими засобами для рук і рукавичками.