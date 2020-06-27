В Исландии проходят президентские выборы

Исландия стала второй европейской страной, которая проводит выборы с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Исландцы отдают свои голоса на президентских выборах в субботу, а действующий президент Гудні Йоханнессон, как ожидается, выиграет второй четырехлетний срок.

Участки открылись в 9.00 утра по местному времени и должны завершиться в 22.00, а первые прогнозы ожидаются вскоре после этого.

Исландия - лишь вторая страна в Европе, которая проводит опросы общественного мнения после вспышки пандемии коронавируса, после того как на прошлой неделе в Сербии состоялись выборы. Страна, в которой проживает около 365 000 человек, не слишком пострадала от кризиса здравоохранения.

До сих пор в стране зафиксировано 10 смертей от коронавирус, и в настоящее время в Исландии 10 активных случаев заболевания.

Но пандемия сильно ударила по зависимой от туризма экономике, заставив Центральный банк дважды снизить свою основную ставку, а правительство потратить около 2 миллиардов долларов на финансовую помощь пострадавшим предприятиям и частным лицам, оставшимся без работы.

Чтобы снизить риск заражения, избирателей попросили держаться на избирательных участках на расстоянии двух метров друг от друга и обеспечили дезинфицирующими средствами для рук и перчатками.