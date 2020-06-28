Британія з 6 липня дозволить поїздки за кордон без карантину після повернення

Загальні обмеження на несуттєві поїздки за кордон у Великій Британії будуть пом'якшені з 6 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Очікується, що відпочиваючим буде дозволено подорожувати в певні європейські країни без необхідності проводити 14 днів в карантині після повернення.

Передбачається, що в їх число увійдуть Іспанія, Франція, Греція, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Туреччина, Німеччина і Норвегія, але не Португалія або Швеція.

Повний список туристичних коридорів з Британією буде опублікований на наступному тижні.

Представник уряду заявив, що нові правила нададуть людям "можливість для літнього відпочинку за кордоном", а також стимулюють економіку Британії, але підкреслив, що ослаблення залежить від того, наскільки низькими будуть ризики.

Буде введена система світлофора - країни будуть класифіковані як зелені, бурштинові і червоні залежно від поширеності коронавірусу. Британія, ймовірно, обговорить домовленості з країнами найближчими днями.