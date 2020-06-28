Британия с 6 июля разрешит поездки за границу без карантина после возвращения

Общие ограничения на несущественные поездки за границу в Великобритании будут смягчены с 6 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Ожидается, что отдыхающим будет разрешено путешествовать в определенные европейские страны без необходимости проводить 14 дней в карантине по возвращении.

Предполагается, что в их число войдут Испания, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Турция, Германия и Норвегия, но не Португалия или Швеция.

Полный список туристических коридоров с Великобританией будет опубликован на следующей неделе.

Представитель правительства заявил, что новые правила предоставят людям "возможность для летнего отдыха за границей", а также стимулирует экономику Британии, но подчеркнул, что ослабление зависит от того, насколько низкими будут риски.

Будет введена система светофора - страны будут классифицированы как зеленые, янтарные и красные в зависимости от распространенности коронавируса. Великобритания, вероятно, обсудит договоренности со странами в ближайшие дни.