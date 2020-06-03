Грузія вимагатиме від туристів негативний тест на коронавірус

Іноземні туристи, які захочуть приїхати на відпочинок до Грузії, повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це заявив прем’єр країни Георгій Гахарія.

За його словами, Грузія хоче стати і залишитися "вільною від коронавірусу", тому вимагатиме від туристів довідку про негативний результат лабораторного ПЛР-тесту на коронавірус.

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"У туристів, які в’їжджатимуть до Грузії, повинен бути актуальний результат ПЛР-тесту, інакше людину просто не впустять.… Організовані туристичні групи зможуть в’їхати лише за дотримання цього правила", - заявив Георгій Гахарія.

Прем’єр додав, що передбачать можливість здати ПЛР-тест і всередині країни, але лише у винятковому порядку.

Туристичні групи, за його словами, будуть розміщуватися лише у "зелених зонах" - готелях, які перейдуть спецперевірку міністерства охорони здоров’я на дотримання усіх протоколів безпеки, що включають скринінг, безпечну організацію харчування, транспортування гостей тощо.

"До наших традицій – кухні, вина, пісень, гостинності і так далі – ми повинні додати ще один потужний бренд: Грузія як країна, ефективна у боротьбі з коронавірусом та вільна від вірусу. Інакше ми поставимо під загрозу репутацію країни", - зазначив Георгій Гахарія.

Нагадаємо, Грузія планує приймати іноземних туристів з 1 липня.

Станом на сьогодні, в країні зареєстровано 800 випадків коронавірусу та 13 смертей, з них одна – за останню добу. Одужали вже 640 хворих.