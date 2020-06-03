Україна з 15 червня відновить закордонне авіасполучення - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд із 5 червня запустить внутрішні авіаперельоти, з 15 червня - закордонне авіасполучення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна".

"З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти, з 15 червня закордонне авіасполучення, а також ми хочемо, щоб із 5 червня кафе і ресторани почали приймати відвідувачів у середині закладів", - сказав він.

Як повідомлялося, міністри внутрішніх справ країн ЄС 5 червня проведуть відеоконференцію, на якій буде обговорюватися питання поступового скасування внутрішнього прикордонного контролю і пересування громадян третіх країн.

Повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червня, після чого її замінять "покраїновими" обмеженнями. Чи буде в переліку "дозволених" країн Україна поки невідомо.

Нагадаємо, раніше аеропорт "Київ" повідомив про відновлення рейсів до ЄС вже з 16 червня.

Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія Мотор Січ.

Детальніше читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців