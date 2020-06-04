Швеція з 8 червня дозволить в’їзд сезонним робітникам

Уряд Швеції вирішив дозволити в’їзд до країни сезонним робітникам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського уряду.

"Сьогоднішнє рішення уряду передбачає, що для сезонних робітників у сфері сільського господарства, лісівництва і садівництва може бути зроблений виняток і їм може бути дозволений в'їзд в країну на підставі того, що вони виконують критично важливі функції в Швеції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уряд вирішив внести поправки у постанову про тимчасову заборону в’їзду до Швеції відповідно до рекомендацій Єврокомісії, за якими сезонні робітники в сільському господарстві вважаються однією з критично важливих для життєзабезпечення країн груп.

Крім того, уряд зробить виняток з заборони на в’їзд для осіб з посвідками на проживання в Швеції, які через заборону на в'їзд виявилися розлучені з родичами, що проживають в країні.

Поправки до рішення про тимчасову заборону в’їзду набудуть чинності з 8 червня.

Поточна заборона на в'їзд до Швеції з-за меж ЄС, запроваджена з метою попередити поширення коронавірусу в країні, діє до 15 червня.

Нагадаємо, державний епідеміолог Швеції і архітектор стратегії "м’якого карантину" Андерс Тегнелл визнав, що пандемія коронавірусу забрала життя надто багатьох людей в країні й що влада могла зробити більше, аби запобігти втратам.