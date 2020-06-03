Архітектор "м'якого карантину" Швеції визнав помилки у протидії коронавірусу

Державний епідеміолог Швеції і архітектор стратегії "м’якого карантину" Андерс Тегнелл визнав, що пандемія коронавірусу забрала життя надто багатьох людей в країні, й що влада могла зробити більше, аби запобігти втратам.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це Тегнелл розповів у інтерв’ю громадському радіо Швеції в середу вранці.

"Якби ми знову зіткнулися з тією ж хворобою, точно знаючи те, що ми знаємо про неї сьогодні, я думаю, ми б зупинились на чомусь середньому між тим, що зробила Швеція, і тим, що зробила решта світу", - сказав Тегнелл, один із відповідальних чиновників Агентства громадської охорони здоров'я Швеції, які стоять за стратегією боротьби з пандемією.

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Під час пандемії Швеція дотримувалася більш м'якого карантинного підходу, ніж більшість європейських країн. Вона заборонила публічні заходи для більш ніж 50 осіб і відвідування будинків для літніх людей, закрила університети і частину шкіл. Але також Швеція покладалась на добру волю громадян для приборкання коронавірусу.

До заходів, які не були обов’язковими, але вважалось, що люди дослухаються до рекомендацій влади, належали прохання до осіб, старших від 70 років, та до інших груп ризику уникати прямих соціальних контактів, заклики регулярно мити руки, уникати непотрібних поїздок і практикувати соціальне дистанціювання.

Ці заходи мали певний вплив. Зокрема, сезон грипу, як вважається, закінчився швидше, і крива коронавірусу почала вирівнюватися. Однак заходи не запобігли смерті понад 4400 осіб, що набагато вище, ніж у скандинавських сусідів Швеції, які ввели суворіші карантинні правила.

Тегнелл і його колеги з Агентства громадської охорони здоров'я послідовно стверджували, що їхня стратегія може бути більш стійкою в довгостроковій перспективі, ніж повний жорсткий карантин. Але у розмові на радіо Тегнелл визнав помилки такої стратегії.

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На питання про те, чи не занадто багато людей померли у Швеції, він відповів: "Так, абсолютно", додавши, що в майбутньому країна повинна буде розглянути питання про те, чи був спосіб запобігти настільки високим втратам.

"Я думаю, що є певний простір для поліпшення того, що ми зробили в Швеції. Було б добре знати, що саме потрібно зробити, щоб краще стримати поширення інфекції. У майбутньому ми повинні подумати про те, чи був спосіб зменшити (кількість смертей)", - сказала Тегнелл.

Показники свідчать, що рівень смертності в Швеції на душу населення був найвищим у світі за сім днів до 2 червня. На вимогу опозиційних партій у Швеції проведуть розслідування щодо реакції уряду на пандемію коронавірусу.

1 червня у Швеції за добу не зафіксували жодного смертельного випадку серед інфікованих на коронавірус – вперше після 13 березня.

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