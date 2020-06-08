У Грузії за добу 1 випадок коронавірусу, відкриваються ресторани і готелі

У Грузії за минулу добу виявили коронавірус в однієї людини, загальне число підтверджених випадків зараження COVID-19 в країні досягло 810.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузія Онлайн.

За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, число осіб, які видужали, зросло на 9, а загальна кількість збільшилася до 683.

У режимі карантину знаходяться 2915 осіб, а в стаціонарі під наглядом лікарів - 237 осіб. З початку епідемії в Грузії від коронавірусу померли 13 осіб.

За рішенням уряду Грузії з понеділка в країні відновлюється транспортне сполучення між містами, починають працювати ресторани і готелі, пункти обміну валюти.

Ресторани працюватимуть, дотримуючись відповідних рекомендацій, які включають використання системи попереднього бронювання, безготівковий розрахунок, посилені заходи прибирання в загальному просторі, дотримання відстані між столиками, кількість гостей за столами.

Слід зазначити, що ресторани і кафе, які мають вуличні тераси, працюють в країні з 1 червня.