В Грузии за сутки 1 случай коронавируса, открываются рестораны и гостиницы

В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у одного человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 810.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Онлайн.

По данным Минздрава Грузии, число выздоровевших выросло на 9 человек, а общее количество увеличилось до 683.

В режиме карантина находится 2915 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 237 лиц. С начала эпидемии в Грузии от коронавируса скончались 13 человек.

По решению правительства в Грузии, с понедельника в стране восстанавливается транспортное сообщение между городами, начинают работать рестораны и гостиницы, пункты обмена валюты.

Рестораны будут работать, придерживаясь соответствующих рекомендаций, включающих использование системы предварительного бронирования, безналичный расчет, усиленную уборкуа в общем пространстве, соблюдения расстояния между столиками, количество гостей за столами.

Следует отметить, что рестораны и кафе с уличными террасами работают в стране с 1 июня.