Прем’єр Вірменії заявив, що він з родиною вилікувався від коронавірусу

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що він і члени його родини одужали після зараження коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пашинян написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми тільки що ми отримали результати повторних тестів. У всіх нас негативний результат. Ми також отримали негативні результати вчора", - написав Пашинян.

За його словами, ймовірно, необхідно переглянути терміни і обставини зараження. "Але зараз головне, що ми всі здорові і маємо імунітет. Повертаюся до повноцінної роботи", - додав прем'єр.

Пашинян заявив про зараження коронавірусом 1 червня.

4 червня Пашинян заявив про погіршення епідеміологічної ситуації - у країні з населенням близько 3 млн осіб за добу коронавірус виявили у 697 осіб.

За останню добу у Вірменії зареєстровано 195 нових випадків зараження. Низький показник обумовлений тим, що в неділю відповідна лабораторія не працювала.