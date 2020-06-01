Прем’єр Вірменії та його родина заразились коронавірусом

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і вся його сім'я заразились коронавірусом.

Про він повідомив у понеділок під час прямого ефіру на своїй сторінці в Facebook, пише "Європейська правда" з посиланням на News.am.

"Я і моя сім'я здали тести на коронавірус, і вони виявилися позитивними", - заявив глава вірменського уряду.

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Пашинян підкреслив, що через інфікування зараз не перебуває на робочому місці. Він додав, що не має симптомів COVID-19.

"Вчора виявилося, що мій тест на коронавірус позитивний. Ніяких симптомів у мене не було. У зв'язку з тим, що планувалося вирушити на передову, я вирішив здати тест. Результати тестів моєї родини також виявилися позитивними", - розповів Пашинян.

Пашинян припустив, що найімовірніше заразився від офіціанта під час однієї з нарад. Офіціант працював без рукавиць і в нього теж підтвердили коронавірус.

Додамо, 1 червня Нікол Пашинян святкує день народження, йому виповнилося 45 років.

Кількість випадків коронавірусу у Вірменії за останню добу збільшилася на 355, в загальному склавши 9282. Загальне число пацієнтів, що померли від COVID-19, з початку епідемії зросло до 131. Населення країни складає менше ніж 3 мільйони людей.

Наприкінці травня Нікол Пашинян заявив, що в країні спостерігається друга хвиля пандемії коронавірусу.

Раніше коронавірусом перехворів прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він провів тиждень у лікарні, у тому числі кілька днів у відділенні інтенсивної терапії.