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У Бельгії прибрали пам’ятник свого короля на тлі протестів Black Lives Matter

Вівторок, 9 червня 2020, 18:18

Влада Антверпена у вівторок прибрала пам’ятник короля Бельгії і колоніального правителя Леопольда II після того, як його підпалили  в знак протесту проти його жорстокого правління в Конго.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Politico.

Статую зняли після того, як тисячі бельгійців вийшли на вулиці на вихідних у підтримку протестів Black Lives Matter, що прокотилися по всій Європі і США після смерті Джорджа Флойда під час затримання поліцією в Міннеаполісі.

 

Леопольд II правив з 1865 по 1909 рік, у час терору в Конго - король розпоряджався країною як своєю особистою власністю, перш ніж вона стала бельгійської колонією.

В останні дні пам’ятники Леопольда II в Брюсселі, Остенде, Генті та інших містах були понівечені, підпалені, покриті фарбою і замазані словами "Я не можу дихати", останніми словами Джорджа Флойда.

Пам’ятник в Антверпені спершу облили червоною фарбою, а потім підпалили, завдавши серйозної шкоди. 

Місцева влада пояснила, що статую прибрали для "ретельного відновлення" й вірогідно її повернуть на місце. Проте не виключено, що вона опиниться в музеї, з метою захисту від вандалів. 

Разом з тим у Бельгії поновилася кампанія, що закликає демонтувати статуї Леопольда II по всій країні та прибрати його ім’я  з вулиць, площ і зупинок громадського транспорту. Під відповідною петицією свої підписи залишили понад 60 тисяч осіб. 

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