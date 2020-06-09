В Бельгии убрали памятник своего короля на фоне протестов Black Lives Matter

Власти Антверпена во вторник убрала памятник короля Бельгии и колониального правителя Леопольда II после того, как его подожгли в знак протеста против его жестокого правления в Конго.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico.

Статую зняли после того, как тысячи бельгийцев вышли на улицы в выходные в поддержку протестов Black Lives Matter, прокатившихся по всей Европе и США после смерти Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.

Леопольд II правил с 1865 по 1909 год, во время террора в Конго - король распоряжался страной как своей личной собственностью, прежде чем она стала бельгийской колонией.

В последние дни памятники Леопольда II в Брюсселе, Остенде, Генте и других городах были изуродованы, подожжены, покрыты краской и замазаны словами "Я не могу дышать", последними словами Джорджа Флойда.

Памятник в Антверпене сначала облили красной краской, а затем подожгли, нанеся ему серьезный ущерб.

Местные власти объяснили, что статую убрали для "тщательного восстановления" и скорее всего ее вернут на место. Однако не исключено, что она окажется в музее, с целью защиты от вандалов.

Вместе с тем в Бельгии возобновилась кампания, призывающая демонтировать статуи Леопольда II по всей стране и убрать его имя из улиц, площадей и остановок общественного транспорта. Под соответствующей петицией свои подписи оставили более 60 000 человек.