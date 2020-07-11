Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Хорватія вимагатиме від українців тест на Covid-19 або 14-денну ізоляцію

Чорногорія змінила правила в’їзду для українців

Суд Туреччини дозволив перетворити Собор Святої Софії на мечеть

Нідерланди подадуть позов проти РФ до ЄСПЛ через збитий над Донбасом МН17






Посольство України пояснило нові правила в’їзду до Хорватії

Субота, 11 липня 2020, 11:33

Посольство України у Хорватії опублікувало роз’яснення щодо рішення уряду в Загребі про зміну правил в’їзду для громадян третіх країн, в тому числі України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці посольства.

Інститут охорони здоров'я Хорватії 10 липня прийняв рішення про те, що усі громадяни третіх країн, які мають підставу на в’їзд до Республіки Хорватія з таких мотивів:

-  з особистих невідкладних причин (наприклад, мають приватну власність в Хорватії) повинні пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію. Самоізоляція може бути скорочена до 7 днів, якщо особа за власні кошти через сім днів після прибуття в Хорватію здасть ПЛР-тест та отримає негативний результат;

- особи, які в’їжджають в Республіку Хорватія з туристичною метою, або іншою діловою метою та заради навчання, можуть в’їхати до Хорватії без обов’язкової 14-денної самоізоляції, за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 48 годин (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід) або з обов’язковою 14-денною самоізоляцією за відсутності ПЛР-тесту.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

Нагадаємо, влада Чорногорії уточнила правила в'їзду в країну мешканців України і мандрівникам,  що прямують до країни наземним транспортом, потрібно мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

Читайте також: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Туризм Хорватія
powered by lun.ua