Чорногорія змінила правила в’їзду для українців

Влада Чорногорії уточнила правила в'їзду в країну мешканців України та Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Балканський оглядач.

В офіційних повідомленнях уряду та Інституту публічного здоров'я вказується, що для громадян, які прибувають з цих двох держав, діє особливий порядок перетину кордону.

Відтепер українцям та білорусам дозволено в’їзд у Чорногорію без додаткових обмежень в зв'язку із епідемією COVID-19 лише в випадку організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму.

На практиці це означає, що для авіапасажирів рейсів з України та Білорусі наявності тестів не вимагається, тоді як мандрівникам, що прямують до Чорногорії наземним транспортом, потрібно мати негативний тест на коронавірус, роблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

Зазначимо, що лише 8 липня Чорногорія спростила в'їзд для мандрівників з України, прибравши вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус.

Нагадаємо, що за критеріями України Чорногорія знаходиться у "червоному списку", відтак після повернення звідти необхідно відбути карантин або здати тест.

Раніше Чорногорія додатково посилила карантин, обмеживши час роботи ресторанів та зачинивши дитсадки. В окремих муніципалітетах запровадили жорсткіші обмеження.

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