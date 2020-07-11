У Хорватії маски для обличчя будуть обов'язковими у громадських закладах

У Хорватії з наступного тижня носіння масок для обличчя буде обов'язковим в більшості закритих громадських місць, через те, що кількість випадків COVID-19 продовжує зростати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Число нових інфекцій досягло 140 в суботу, найвищий щоденний показник. Більшість випадків в столиці Загребі і на сході країни.

Національне управління цивільного захисту заявило, що з понеділка маски для обличчя будуть обов'язковими як для співробітників, так і для клієнтів в магазинах, а також для співробітників в барах, ресторанах та інших місцях, де існує тісний контакт з клієнтами.

Використання масок для обличчя в громадському транспорті стало обов'язковим кілька тижнів тому.

У весняні місяці Хорватія успішно обмежила поширення коронавірусу, і до початку червня число нових випадків знизилося до декількох щодня або їх взагалі не було. Однак, число нових випадків зросло в останні тижні.

Близько 500 000 туристів з країн Центральної Європи і Німеччини зараз відпочивають на узбережжі Адріатичного моря, але серед них було дуже мало випадків зараження вірусом.

З початку пандемії в Хорватії зареєстровано 3672 випадки захворювання COVID-19 і 118 випадків смерті. На даний момент налічується 1088 активних випадків.

Нагадаємо, Хорватія прийняла рішення про необхідність обов’язково проходити 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, зокрема, для України, або мати в наявності негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

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